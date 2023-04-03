Тюменцы отправили жителям Краснодона очередную фуру с гумпомощью

Шестнадцатая фура с гуманитарным грузом, сформированным членами фракции " Единая Россия" облдумы и Тюменской гордумы, местными отделениями партии, отправилась на Донбасс – в ближайшее время его доставят жителям Краснодона.
Всего за год для беженцев и жителей Донбасса было собрано около 300 тонн гуманитарной помощи.
Краснодон и Краснодонский район с июня 2022 года являются подшефными для Тюменской области территориями, регион не только оказывает гуманитарную помощь, он и всесторонне содействует в восстановлении социально-экономической инфраструктуры.
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