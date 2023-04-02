Три объекта культурного наследия отреставрируют в 2023 в Тюмени

В 2023 году в Тюменской области планируется завершение ремонтно-реставрационных работ на трех объектах культурного наследия.
Завершат работы в женской гимназии Ишима, построенной в 1863 году.
Откроет свои двери после обновления и водонапорная башня на улице Орджоникидзе.
Еще одним зданием, которое распахнет двери после реставрации, станет Дом Ф.З. Рубцовой в Тюмени по улице Дзержинского, 34, сообщает КП-Тюмень.
В этом году проводятся и планируются к проведению ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы в отношении 26 объектов культурного наследия, а также работы по разработке проектной документации в отношении 33 объектов, уточнили в комитете по охране и использованию объектов культурного наследия Тюменской области.
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