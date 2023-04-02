Как избавиться от клопов в доме, рассказали тюменцам

По словам заведующей отделом профилактики ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" Юлии Баженовой, клопы способны переносить любые известные заболевания, которые передаются через кровь человека. Содержание производственных помещений контролирует Роспотребнадзор. Но он не имеет полномочий следить за чистотой в частных квартирах.

Чтобы в квартире не завелись клопы, надо регулярно делать уборку, часто менять постельное и стирать его сразу, не держа в корзинах для грязного белья. Важен и систематический косметический ремонт квартир, побелка потолков, тщательная оклейка стен обоями, заделка щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

Если клопы в помещении уже есть, уничтожать их советуют средствами, прошедшими государственную регистрацию.

— За истекший период 2023 года управлением Роспотребнадзора рассмотрено три обращения граждан на наличие клопов в жилых квартирах. Заявителям даны рекомендации. Необходимо проводить истребительные мероприятия непосредственно в очаге распространения. При этом, в целях предотвращения повторного заселения насекомыми и их миграции, обработке подлежат все места их возможного расселения (плинтусы, места отставания обоев, вокруг дверных и оконных рам, щели в стенах и в мебели, вентиляционные решетки и пр.). При ведении борьбы с клопами необходимо учитывать, что уничтожению подлежат не только взрослые особи, но и гнезда клопов с яйцами и личинками, которые, бывает, очень трудно обнаружить, — рассказывает заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тюменской области, заместитель главного государственного санитарного врача по Тюменской области Андрей Накатаев.

— Граждане имеют право самостоятельно осуществлять дезинсекцию собственных жилых помещений, в том числе садовых домиков. Область и условия применения дезинсекционных средств, прошедших государственную регистрацию, определяется инструкцией по их применению и этикеткой для населения, — добавляет Юлия Баженова.