140-летие первого учреждения культуры в Ялуторовске отметили выставкой

Выставка "Культура на службе. 140 лет" рассказывает о том, как, согласно воспоминаниям смотрителя народных училищ Н.И. Палопеженцева, в 1883 году в городе Ялуторовске открылась Народная аудитория. В этом прообразе современных домов культуры ставили любительские спектакли и работала читальня. Знакомство с выставкой начинается с инсталляции в виде афишной "тумбы", на которой можно увидеть большое изображение Народной аудитории, программы и эскизы к спектаклям.

Документальные материалы и фотографии (некоторые из них демонстрируются впервые) последовательно рассказывают обо всех организациях ялуторовской культуры: библиотеке, театре, музее, культурно-досуговых учреждениях (Городской Дворец культуры, Центр национальных культур), кинотеатре, цирке, школе искусств, сообщили в Ялуторовском музейном комплексе