Технологии социальной адаптации инвалидов развивают в Тюменской области

Зареченский психоневрологический интернат (ЗПИ) в Вагайском районе более тридцати лет заботится об инвалидах с ментальными нарушениями. Основная задача его специалистов - сделать жизнь подопечных достойной, активной, избавить от чувства одиночества. Чтобы добиться этого, в интернате внедряют новые технологии работы по социальной и бытовой адаптации.

Чтобы научить подопечных самостоятельности в быту, здесь обустроили две жилые комнаты на 4 человек, где проводят занятия по приготовлению пищи, совершению покупок, платежей, пользованию бытовыми приборами.

В учебно-тренировочной квартире на трех человек учат необходимым навыкам тех, кто сможет впоследствии жить относительно самостоятельно. Достигшим высокого уровня самообслуживания пациентам помогают в трудоустройстве.

Комплексная реабилитация предусматривает и активное участие подопечных в занятиях физкультурой и культмассовых мероприятиях. Очень помогает в этом разработанная специалистом ЗПИ Натальей Старцевой реабилитационная программа "СТАРт" - система творческой активности, реабилитация. Она включает ежедневные занятия различными видами зарядки и массажа, еженедельные спортивные игры и соревнования, сезонные виды спорта, ежемесячные эстафеты, ежеквартальные и ежегодные спортивные соревнования, сообщает департамент социального развития Тюменской области.