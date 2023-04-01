На "Золотой Маске" в Москве представят тюменский спектакль

19:22 01 апреля 2023
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Театральный центр "Космос" представит постановку "Аэлита. Инвентаризация" на фестивале "Золотая Маска" в Москве. Зрителей ждут в зале "Черная комната" Российского академического Молодежного театра 2-7 апреля.

Постановка предназначена для пяти человек, которым автор рассказывает историю о своем отце. Зрители познакомятся с личными дневниками главной героини под чашку кофе. Историю озвучивает не только исполнительница главной роли, но и ее мама и дочери.

"Каждый показ независимо от того, присутствую я на лично или нет, это некий обмен эмоциями, теплом, любовью со зрителем. Поэтому и в этот раз жду энергетического взаимообмена с людьми, соприкоснувшимися с моей историей", — поделилась Мойпортал.ру Аэлита Садретдинова, автор спектакля.

Теги: Москва , спектакль
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