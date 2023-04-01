Жители Ишима смогут выиграть космический приз

В мобильном планетарии Ишима стартовал розыгрыш космического подарка. Его участниками станут школьники и студенты, посетившие обсерваторию по Пушкинской карте. Победителя объявят в День космонавтики, 12 апреля.

Посетителей ждет виртуальное путешествие в формате сферического кино, раскрывающее тайны космоса и загадки Вселенной. Уникальные космические съемки, завораживающие спецэффекты помогут узнать о зарождении астрономии и астрологии, роли звезд и планет в календарной системе народов мира, о последних научных экспериментах и открытиях, сообщает Тюменская линия.

По словам главного специалиста учреждения Анны Сигуевой, участникам розыгрыша с помощью купольного кинотеатра покажут то звездное небо, которое видят своими глазами космонавты на Международной космической станции. 12 тыс. звезд предстанут перед участниками, это в два раза больше, чем можно наблюдать с Земли.