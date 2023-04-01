Сплошные проверки "детских" перевозок проводит тюменская ГИБДД

Перевозки детей в автомобилях и организованные перевозки детей автобусами находятся на особом контроле у Госавтоинспекции региона.

"Сплошные проверки" соблюдения правил перевозки детей пройдут у образовательных учреждений региона – детских садов и школ. Их будут проводить наряды ДПС, которые несут службу у детских учреждений в часы, когда детей привозят в сады и школы.

В мероприятиях примут участие представители активной родительской общественности и администрации детских учреждений.

С начала года в Тюменской области почти 2,5 тысячи водителей привлечены к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей, сообщили в ГИБДД Тюменской области.