Сплошные проверки "детских" перевозок проводит тюменская ГИБДД

17:26 01 апреля 2023
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Перевозки детей в автомобилях и организованные перевозки детей автобусами находятся на особом контроле у Госавтоинспекции региона.

"Сплошные проверки" соблюдения правил перевозки детей пройдут у образовательных учреждений региона – детских садов и школ. Их будут проводить наряды ДПС, которые несут службу у детских учреждений в часы, когда детей привозят в сады и школы.

В мероприятиях примут участие представители активной родительской общественности и администрации детских учреждений.

С начала года в Тюменской области почти 2,5 тысячи водителей привлечены к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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