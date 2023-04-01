Более 13 тысяч ипотек выдано в Тюменской области за два месяца

По итогам двух месяцев 2023 года управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 13 951 ипотечных сделок. 1 271 приходится на "льготную" ипотеку.

В регионе реализуется программа, разработанная Росреестром совместно с банковским сообществом "Ипотека за 24 часа", она значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации. Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются в течение 1 дня, в случае отсутствия причин, препятствующих регистрации.



- Для удобства и экономии времени граждан все услуги ведомства переведены в электронный формат. Подать заявления об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра, Едином портале государственных услуг, - рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по Тюменской области.

Проконсультироваться по интересующим вопросам в сфере учета и регистрации прав на объекты недвижимости можно по телефону – (3452) 55-58-58, сообщает Мегатюмень.