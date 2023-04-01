Сотрудники Ембаевского музея знакомят интернет-пользователей с татарскими сказками

В апреле сотрудники Ембаевского сельского музея в рамках проекта "Әкияттә кунакта" ("В гостях у сказки") опубликуют новый выпуск видеосказок на татарском и русском языках.

Сказки читает сотрудница музея Луиза Цинн. Для видео она надевает национальную одежду. Фоном становится часть экспозиции. Уже вышли первые два выпуска.

"Эти видеоролики мы размещаем в своей группе во ВКонтакте, выкладываем на YouTube. Проект стал пользоваться популярностью. Первая сказка называлась "Три дочери" ("Оч кыз"), а вторая — "Гульчачак", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта "Әкияттә кунакта", хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина.