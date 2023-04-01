В Тобольске начали делать новую операцию, которая спасает жизнь

Врачи областной тобольской больницы № 3 внедрили новую операцию и спасли пациентку от удушения. Женщину доставили в угрожающем жизни состоянии удушья. Обследования выявили у пациентки стеноз трахеи, что вызвало сужение воздухоносных путей и острую нехватку воздуха.

В экстренном порядке была проведена реконструктивно-пластическая операция. В трахею установлен Т-образный силиконовый стент, он должен был восстановить просвет суженного участка, давая возможность свободно дышать и говорить, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь областной больницы № 3.

Операцию провели торакальный хирург Мустахим Сатывалдаев и врач-оториноларинголог Оксана Чаппарова. — Стентирование трахеи - довольно распространенный и безопасный вид хирургического вмешательства, позволяющий восстанавливать просвет суженного участка дыхательных путей. В Тобольске подобные операции раньше не делали и пациентов в состоянии удушья приходилось перевозить в Тюмень. В этом году мы планируем расширить спектр жизнеспасающих операций, систематически внедряя новые, — рассказал заместитель главного врача ОБ № 3 по хирургии Мустахим Сатывалдаев.