В Тюмени для мудрых родителей организуют "Тетрис"

Форум мудрых родителей "Тетрис" пройдет 1 апреля с 12 до 18 часов в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59). "Образовательный поинт" – так будет звучать тема форума в этом году. Родителей Тюмени приглашают "прокачать" навыки воспитания и взаимодействия с детьми.

Форум мудрых родителей "Тетрис" – это проект о воспитании, обучении и развитии детей не по необходимости, а с удовольствием. Воспитание детей сравнимо с головоломкой "Тетрис". Как в любой игре, в воспитании есть продвинутые пользователи – это настоящие профессионалы в области педагогики и психологии. Они помогут пройти все сложные уровни увлекательной игры под названием "Воспитание детей". Лучшие психологи и педагоги будут освещать темы, интересующие современных родителей, проведут тренинги и расскажут полезные лайфхаки.