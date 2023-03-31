Ямальские строители восстановили жилье для сотни семей в Волновахе

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 77 домов

Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа в подшефной Волновахе восстановили шесть домов. Один из них пережил прямые попадания снарядов. На этом объекте заменены перекрытия, а также возобновлена работа систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Общая площадь восстанавливаемых домов составляет 6156 квадратных метров.

“Люди хотят вернуться к себе домой, и мы должны помочь им с самым главным – всем нужна крыша над головой”, - поделился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, подчеркнув, что в 2023 году планируется восстановить 77 домов. Один из них возводится с нуля.

Глава округа напомнил, что за период шефства над Волновахой ямальцы открыли там школу и дворец культуры, станцию переливания. Больничный городок, который является одним из самых крупных социальных объектов, готов уже наполовину.

“Делаем все возможное, чтобы люди как можно скорее начали жить своей обычной жизнью. Спасибо нашим строителям, работают быстро и на совесть”, - отметил Дмитрий Артюхов.

Ранее Минстрой РФ сообщал, что в рамках 2022 года силами Ямала в Волновахе восстановлено 29 социальных объектов. Так, строителям удалось отремонтировать разрушенное здание школы №4. Учебные кабинеты, спортзал и пищеблок были оснащены мебелью и оборудованием. В 13-ти школах специалисты заменили кровлю, окна, инженерные коммуникации и провели отделку помещений. На 9-ти зданиях детских садов заменили кровлю, системы отопления и водоснабжения.