В полиции Тюмени насчитали 361 вакансию

14:40 31 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

В полиции Тюмени штатная численность - 2114 аттестованных сотрудников, некомплект - 361, в том числе 99 в патрульно-постовой службе, нехватка кадров наблюдается в подразделениях уголовного розыска, следствия, а также среди участковых уполномоченных и конвойной службы.

"Управлению предстоит целенаправленно решать вопросы о повышении эффективности оперативно-служебной деятельности, в числе ключевых задач — комплектование личного состава управления", - сообщил во время доклада в гордуме  начальник УМВД России по Тюмени полковник Андрей Кабанов.

Теги: вакансии , полиция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023