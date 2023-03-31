В полиции Тюмени насчитали 361 вакансию

В полиции Тюмени штатная численность - 2114 аттестованных сотрудников, некомплект - 361, в том числе 99 в патрульно-постовой службе, нехватка кадров наблюдается в подразделениях уголовного розыска, следствия, а также среди участковых уполномоченных и конвойной службы.
"Управлению предстоит целенаправленно решать вопросы о повышении эффективности оперативно-служебной деятельности, в числе ключевых задач — комплектование личного состава управления", - сообщил во время доклада в гордуме начальник УМВД России по Тюмени полковник Андрей Кабанов.
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