Тюменцев приглашают в музей на игру про этикет

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В музее "Дом Машарова" 1 апреля в 13:00 состоится необычная настольная игра "Секрет успеха - этикет". Приглашаются все желающие проверить свои знания и узнать что-то новое, вход свободный по предварительной записи.

В ходе игры будут затронуты сразу несколько тем: светский этикет, столовый этикет, речевой этикет, этикетные ситуации. Участники пройдут по полям настольной игры и разберут более 300 вопросов, а ведущий игры дополнит каждый ответ и разберет применение правил этикета в повседневной жизни. Игру проведет тренер по деловому и светскому этикету, персональный и семейный консультант по этикету Надежда Харланова.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Количество мест на игре ограничено, обязательна регистрация по ссылке. Встреча проводится только для взрослой аудитории. Узнать подробнее о событии можно по телефону: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 12+