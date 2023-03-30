Полиция Заводоуковска заняла новое здание

В Заводоуковске торжественно открыли новое здание отдела полиции, глава городского округа Светлана Касенова считает, что современное здание, комфортные условия для работы положительно скажутся на решении кадрового вопроса, а также на оказании услуг заводоуковцам.



Новое здание строили четыре года. На пяти тысячах квадратных метрах расположились трёхэтажное (плюс цокольное) административное здание, изолятор временного содержания на 24 места, контрольно-пропускной пункт, тёплая стоянка с производственными помещениями, здание для кинологической службы с кухней и вольерами для служебных собак. На территории множество различных дополнительных сооружений, а еще стадион, спортивное оборудование и тренажёры. Всего под новый отдел полиции отведено 26 тысяч квадратных метров земельного участка.



