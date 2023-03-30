Тюменцы продолжают собирать книги для ЛНР

Добровольцы "Молодой Гвардии" помогли тюменке передать книги из домашней коллекции в Луганскую Народную Республику.

Жительница Тюмени обратилась к молодогвардейцам с желанием отправить книги из домашней коллекции в новые регионы России. Волонтеры забрали книги из ее дома и передали в Центральную городскую библиотеку. Оттуда в рамках акции региональной Общественной палаты "Книги — Донбассу" издания отправятся в ЛНР. С транспортировкой поможет Правительство Тюменской области, пишет информцентр.

Пункты приема книг в Тюмени открыты во всех библиотеках, жители других городов и районов могут узнать адреса по телефону: +7 (3452) 69-90-59.

Добровольцы Молодой Гвардии продолжают помогать семьям военнослужащих и жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Обратиться к волонтерам можно по телефону +7 (3452) 79-87-43.