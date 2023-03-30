В День смеха в Тюмени проведут первый полуфинал детской "Пионер-Лиги"

1 апреля в 16:00 во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоится первый из трех полуфиналов Тюменской детской областной "Пионер-Лиги" КВН.

На площадке встретятся 6 команд, участники которых посоревнуются в юмористическом батле:

– "Между нами девочками" (город Тюмень);

– "Без Тик-тока" (город Тюмень);

– "Зумеры" (город Тюмень);

– "38 попугаев" (город Тюмень);

– "Червячки" (Тюменский район);

– "Успенская тусовка" (Тюменский район).

КВНщики выступят в трех конкурсах: "Салют" (приветствие), "Импровизация" (комбинированная разминка) и "Знакомый сюжет".

7 апреля в Ишиме состоится второй полуфинал, в котором встретятся команды из Ишима, Бердюжского и Омутинского районов.

Местом проведения третьего полуфинала выбран Ялуторовск. Там 15 апреля с местными квнщиками встретятся коллеги из соседнего Заводоуковска и гости из Тобольска. Всего 7 команд.

Финал Лиги запланирован на май-июнь. В ноябре юные квнщики встретятся вновь уже на областном фестивале команд КВН.

Вход на игру "Пионер-Лиги" во Дворце творчества и спорта "Пионер" свободный!