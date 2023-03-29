С 1 апреля начинается прием заявлений от родителей будущих первоклассников

1 апреля стартует прием заявок на зачисление детей в 1 класс. Ожидается, что в 2023 году первый звонок прозвенит для 26 тысяч детей по всему региону.

Запись проходит в два этапа:

с 1 апреля по 30 июня – для детей, которые живут на прикрепленной территории или имеют первоочередное и преимущественное право на зачисление (приказы о зачислении издаются по окончании приема всех заявлений);

с 6 июля по 5 сентября – для детей, которые живут не на закрепленной территории.

Заявление можно подать тремя способами:

в школе;

через портал "Госуслуг";

направить заявление почтой с уведомлением.

Какие документы нужны?

Помимо заявления, копия свидетельства о рождении, копия паспорта одного из родителей, документ, подтверждающий наличие льгот (если есть), и о регистрации по месту жительства.

Важно отметить, что тюменские школы полностью готовы к приему детей в 1 класс через портал "Госуслуг". Уже сегодня родители могут создать черновик заявления, а 1 апреля в 8:00 направить его в школу.