С 1 апреля начинается прием заявлений от родителей будущих первоклассников

1 апреля стартует прием заявок на зачисление детей в 1 класс. Ожидается, что в 2023 году первый звонок прозвенит для 26 тысяч детей по всему региону.
Запись проходит в два этапа:
с 1 апреля по 30 июня – для детей, которые живут на прикрепленной территории или имеют первоочередное и преимущественное право на зачисление (приказы о зачислении издаются по окончании приема всех заявлений);
с 6 июля по 5 сентября – для детей, которые живут не на закрепленной территории.
Заявление можно подать тремя способами:
в школе;
через портал "Госуслуг";
направить заявление почтой с уведомлением.
Какие документы нужны?
Помимо заявления, копия свидетельства о рождении, копия паспорта одного из родителей, документ, подтверждающий наличие льгот (если есть), и о регистрации по месту жительства.
Важно отметить, что тюменские школы полностью готовы к приему детей в 1 класс через портал "Госуслуг". Уже сегодня родители могут создать черновик заявления, а 1 апреля в 8:00 направить его в школу.
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