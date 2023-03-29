В Ярковском районе назвали лучших школьников

08:44 29 марта 2023
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Конкурс "Лучший ученик года" в Ярковском районе провели в седьмой раз, участвовали в нем учащиеся 19 школ по десяти номинациям, победители получили заслуженные дипломы и награды. 

В чествовании лучших учеников принял депутат Госдумы  Николай Брыкин. Он отметил, что что рад был вручить ребятам награды и премии, пожать каждому из них руку, поблагодарить их за нелегкую работу над самими собой. 

"В прошлом году на рабочей встрече предложил  Евгению Золотухину премировать школьников за успехи в учёбе. На мой взгляд, это должно создать для ребят ещё больший стимул. Они должны понимать уже сейчас, что благодаря своим знаниям, уровню образования в дальнейшем будут работать и зарабатывать, стремиться к новым высотам. Евгений Михайлович поддержал мою инициативу и с начальником управлением образования Людмилой Анатольевной Ершовой вывели конкурс на новый уровень", - сообщил депутат в своем Telegram-канале.

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