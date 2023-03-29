В Ярковском районе назвали лучших школьников

Конкурс "Лучший ученик года" в Ярковском районе провели в седьмой раз, участвовали в нем учащиеся 19 школ по десяти номинациям, победители получили заслуженные дипломы и награды.

В чествовании лучших учеников принял депутат Госдумы Николай Брыкин. Он отметил, что что рад был вручить ребятам награды и премии, пожать каждому из них руку, поблагодарить их за нелегкую работу над самими собой.

"В прошлом году на рабочей встрече предложил Евгению Золотухину премировать школьников за успехи в учёбе. На мой взгляд, это должно создать для ребят ещё больший стимул. Они должны понимать уже сейчас, что благодаря своим знаниям, уровню образования в дальнейшем будут работать и зарабатывать, стремиться к новым высотам. Евгений Михайлович поддержал мою инициативу и с начальником управлением образования Людмилой Анатольевной Ершовой вывели конкурс на новый уровень", - сообщил депутат в своем Telegram-канале.