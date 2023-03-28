Первое место на "Малой сцене" занял спектакль из Казанки

В Тюмени 26 марта завершился IV Всероссийский фестиваля детско-юношеских театров "Малая сцена". Гран-при фестиваля выиграл театральный класс-студия "Подмастерья" из города Набережные Челны. Они представили монолог в лицах "Комната Рофла", где по сюжету школьник берет видеоинтервью у прадеда "про войну", а тот делится своими с воспоминаниями из жизни – и, как оказалось, они совсем не о том, о чем казалось правнуку.

"Я очень хотела, верила, ожидала, что нас наградят! Ведь когда ты об этом мечтаешь, когда ты приезжаешь сюда не первый год, чтобы взять реванш, и когда ты берешь не первое место, а гран-при – эмоции просто вырываются наружу", – рассказывает актриса класс-студии "Подмастерье" Эмилия Шаехова.

Впервые в истории фестиваля первое место присудили работе с периферии – жюри высоко оценило спектакль-шутку "КоньOk" по мотивам сказки в стихах "Конёк-Горбунок" П.П. Ершова. Ее на "Малую сцену" привез театральный коллектив "Наш Театр" из села Казанское Тюменской области.

"Это наш первый опыт участия в "Малой сцене", и кажется, что очень удачный. Ведь мы – из обычного села, из района. После выступления было такое ликование внутри! И гордость оттого, что мы смогли пробудить в зрителя разные эмоции – смех, радость, сочувствие и не только. Но мы не ожидали такого результата! Скорее всего, жюри оценило нашу искренность – на сцене проживали свои роли по-настоящему", – делятся эмоциями актеры Тюменской области.

Диплом лауреата II степени получил документальный спектакль-исследование детских игр "PLAY" театральной школы "Дети.Театр" при театре Шардам, г. Краснодар. А дипломом лауреата III степени наградили спектакль "Сказка о мечте" мастерской театра современного искусства "Этти Дети", г. Красноярск.

"Программа была очень сильная. У нас не было ни одного обсуждения, на котором было не о чем поговорить. Чтобы как-то систематизировать наши споры, мы сформулировали критерии, на которые опирались для принятия решения. Первый – это педагогическая составляющая спектакля. Второй – художественная целостность спектакля. И третье – то, насколько подростки, которые в нем играют, являются авторами; оценивали их авторскую креативную составляющую внутри этого сочинения", – пояснил председатель жюри, лауреат "Золотой маски" Борис Павлович.

Из 160 участников фестиваля жюри определило и тех, кто лучше всех смог проявить себя на сцене в качестве актеров. Диплом "Лучшая мужская роль" получил Александр Литовченко из г. Набережные Челны (монолог в лицах "Комната Рофла"). Диплом "Лучшая женская роль" вручили Алине Савельевой из Екатеринбурга (спектакль "#ЯМыМечта").

IV Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" проходит с 23 по 26 арта. Из 45 заявок, поступивших на конкурс, организаторы фестиваля выбрали 10 лучших творческих работ. Составы театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Краснодара и не только показывали зрителям и членам жюри документальные спектакли, спектакли по современной драматургии, прозе и даже классику, но адаптированную, нашедшую способ быть понятной подростку.