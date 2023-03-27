Строители Ямала с опережением графика восстанавливают медгородок в Волновахе

Ведется внутренняя отделка и благоустройство территории
Ямал с опережением графика на 50% восстановил больницу в Волновахе (ДНР). Сейчас активно идет поставка медицинского оборудования и мебели. В наличии есть все необходимые материалы. В рамках 2023 года планируется полностью завершить работы на этом объекте.
В главном корпусе больницы ведется внутренняя отделка. Строители укладывают линолеум, плитку, монтируют декоративные панели, вентиляционную систему, устанавливают двери, розетки, светильники и выключатели.
Как сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, в диагностическом отделении сейчас делают стяжку пола, а также шумо-, тепло- и гидроизоляцию помещения. В хозяйственном блоке и гаражных боксах также идут строительные работы. Параллельно ведется благоустройство территории.
"Стараемся уложиться в максимально сжатые сроки, понимаем необходимость объекта. Все объекты медгородка будут традиционно сданы полностью "под ключ". У района будет новая, современная и комфортная больница", - рассказал Сергей Власенко, куратор восстановительных работ, первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.
Больничный городок Волновахи – самый крупный социальный объект среди курируемых Ямалом. Здесь работы ведутся на площади семи тысяч квадратных метров. В прошлом году с опережением графика было восстановлено два из семи корпусов. Врачи уже ведут прием пациентов.
Напомним, Минстрой РФ отметил высокое качество и темп строительных работ, которые ведут ямальцы в рамках соглашение о сотрудничестве и помощи с администрацией района.
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