На премию "Душа России" претендуют пять тюменцев

В Тюмени определись с кандидатами на соискание премии Минкультуры РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества по пяти номинациям. Коллегия по выдвижению соискателей премии состоялась в департаменте культуры Тюменской области под председательством директора Елены Майер.

Премия "Душа России" присуждается с 2022 года за высокие достижения в сфере народного творчества и проводится с целью выявления и поощрения выдающихся деятелей народного искусства. Лауреаты награждаются нагрудным знаком, удостоверением и дипломом лауреата, получают денежное поощрение.

Тюменскую область представят по номинациям:

"Народный танец" – Ирина Федорова, МАУ "Культура" Ярковского района.

"Народное пение" – Надежда Вычужанина, Ермаковский сельский ДК "Центра культуры и досуга" Викуловского района

"Народная музыка" – Абузар Миннебаев, "Центр татарской культуры" г. Тюмени.

"Традиционная народная культура" – Зугря Кожевникова, "Арт – Вояж" г. Ялуторовск.

"Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства" – Вадим Шитов, "Центр возрождения народных промыслов Тюменской области".