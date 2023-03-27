На премию "Душа России" претендуют пять тюменцев

В Тюмени определись с кандидатами на соискание премии Минкультуры РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества по пяти номинациям. Коллегия по выдвижению соискателей премии состоялась в департаменте культуры Тюменской области под председательством директора Елены Майер.
Премия "Душа России" присуждается с 2022 года за высокие достижения в сфере народного творчества и проводится с целью выявления и поощрения выдающихся деятелей народного искусства. Лауреаты награждаются нагрудным знаком, удостоверением и дипломом лауреата, получают денежное поощрение.
Тюменскую область представят по номинациям:
"Народный танец" – Ирина Федорова, МАУ "Культура" Ярковского района.
"Народное пение" – Надежда Вычужанина, Ермаковский сельский ДК "Центра культуры и досуга" Викуловского района
"Народная музыка" – Абузар Миннебаев, "Центр татарской культуры" г. Тюмени.
"Традиционная народная культура" – Зугря Кожевникова, "Арт – Вояж" г. Ялуторовск.
"Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства" – Вадим Шитов, "Центр возрождения народных промыслов Тюменской области".
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