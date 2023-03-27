Всероссийская олимпиада по химии прошла успешно для двух тюменских школьников

Представители физико-математической школы Артём Максимов (10 класс) и Александра Кузнецова (9 класс) стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады по химии.

Олимпиада проходила с 16 по 23 марта на федеральной территории "Сириус". Ее участниками стали 298 школьников из 69 регионов. Дипломы вручили в Сириусе 25 победителям и 115 призерам, список размещен на сайте организаторов. Команду Тюменской области представляли учащиеся физико-математической школы Тюменской области и средней общеобразовательной школы №18 г. Тобольска.

В рамках соревнования участники выполнили письменные задания на двух теоретических турах и продемонстрировали навыки лабораторной работы. На практическом туре девятиклассники определяли 10 веществ при помощи вспомогательных реактивов, десятиклассники определяли аскорбиновую кислоту и описывали свойства этого соединения, а выпускникам досталось комплексонометрическое определение двух ионов меди и цинка при их совместном присутствии в водном растворе.

В свободное время конкурсанты побывали на экскурсии на Красной поляне и в Сочи, а также после напряжённых интеллектуальных соревнований ребят ждали творческие мастер-классы, общекультурные лекции и спортивные мероприятия.