В Тюмени откроется парусная секция для детей и подростков

Федерация парусного спорта Тюменской области анонсировала открытие парусной секции для детей от 9 до 13 лет в классе яхт "Оптимист", и от 14 до 17 лет в классе яхт "Луч".

Парусный спорт в Тюменской области набирает обороты. За два года на начальный уровень обучено более 80 детей. В новом сезоне дети смогут продолжить обучение на продвинутом уровне. Для этого открывается парусная секция.

Федерация парусного спорта Тюменской области действует на базе яхт-клуба Маяк. В летний период здесь будут организованы парусные практики для всех желающих попробовать себя в парусном спорте. И может быть первые пробы приведут детей в большой спорт.

По материалам Федерации парусного спорта Тюменской области.