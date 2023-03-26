Тобольские студенты отправятся на Областную студенческую весну

Ежегодный проект "Школа студенческой весны" завершился в Тобольске. 1 апреля на гала-концерте объявят лауреатов. Победители отправятся на Областную студенческую весну.

В проекте приняли участие более 100 учащихся из университетов и колледжей Тобольска. Студенты создали 46 танцевальных, театральных, музыкальных номеров и модных показов.

Участники Школы посещали репетиции, где дорабатывали постановки совместно с кураторами. Также посещали обучающие мастер-классы от экспертов. Студенты разбирали песни, отрабатывали движения, прорабатывали технику речи, учились правильной походке и шили костюмы, сообщает Мегатюмень.