Тобольские студенты отправятся на Областную студенческую весну

15:36 26 марта 2023
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Ежегодный проект "Школа студенческой весны" завершился в Тобольске. 1 апреля на гала-концерте объявят лауреатов. Победители отправятся на Областную студенческую весну.

В проекте приняли участие более 100 учащихся из университетов и колледжей Тобольска. Студенты создали 46 танцевальных, театральных, музыкальных номеров и модных показов.

Участники Школы посещали репетиции, где дорабатывали постановки совместно с кураторами. Также посещали обучающие мастер-классы от экспертов. Студенты разбирали песни, отрабатывали движения, прорабатывали технику речи, учились правильной походке и шили костюмы, сообщает Мегатюмень.

Теги: Студвесна , Тобольск
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