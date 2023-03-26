Какие продукты влияют на работу печени, рассказал инфекционист

Как краска для волос и отсутствие физической активности влияют на печень, рассказала врач-инфекционист многопрофильного консультативно-диагностического центра Ирина Ефремова.

Среди продуктов, которые плохо влияют на печень, особое место занимает сало.

– Сало имеет сложную биохимическую формулу. Переваривается оно медленно, требует большого количества желудочного сока, желчи. И если весь жир не сможет расщепиться, то выводиться он будет уже с помощью печени, – объяснила корреспонденту "Тюменской области сегодня" медик.

Врач уверена, что никакой безопасной дозы алкоголя не существует. Мясо слабой степени прожарки (rare и medium rare), также дает значительную нагрузку на печень.

По мнению ученых, с которыми согласен и наш эксперт, для нарушений в работе печени достаточно красить волосы чаще, чем раз в месяц в течение 5-7 лет.

– Чрезмерное употребление соли попросту убивает клетки печени. Излишки поступающего в организм натрия могут привести к необратимым изменениям в структуре печени. Растет вероятность появления фиброза. А Сидячий образ жизни губительно сказывается на состоянии печени.