Лидером по УрФО по числу свадеб является Тюменская область

В Тюменской области стали чаще жениться, динамика выше, чем в целом по России.

По данным Росстата, в 2022 году в Тюменской области сыграли 12 тыс. 640 свадеб, почти на 2 тысячи больше, чем годом ранее. На 1000 жителей пришлось 8,1 торжеств, как и в Свердловской области. По этому показателю эти регионы лидируют в УрФО. Кроме того, данная статистика выше общероссийской (7,3). В ЯНАО на 1000 граждан было 7,7 бракосочетаний, в ХМАО-Югре — 7,5, в Челябинской области — 7,4, в Курганской — 6,5.

Ранее управление ЗАГС Тюменской области сообщало, что более

5% браков зарегистрировано с иностранными гражданами, в основном из Таджикистана (36%). Хотя были молодожены из США, Германии, Великобритании, Франции, Сербии, Египта и т.д., сообщает Вслух.ру.