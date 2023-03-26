Что делать, если укусил клещ, рассказали тюменцам

После присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью в течение 72 часов, предупреждает врач-эпидемиолог тюменской областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая. "При присасывании членистоногого необходимо как можно раньше провести экстренную профилактику иммуноглобулином и начать антибактериальную терапию в профилактических дозах.

В Тюмени нужно обратиться в кабинет экстренной профилактики клещевых инфекций областной инфекционной больницы по адресу: ул. Комсомольская, 54а. Он работает круглосуточно", — рассказала Наталья Жвавая.

Эксперт предупреждает, что при обнаружении присосавшегося клеща не следует его отрывать, уничтожать или раздавливать. Если нет возможности своевременно посетить медицинскую организацию, то следует самостоятельно удалить членистоногое при помощи обычного пинцета, сообщила Тюменская линия.

"При удалении клеща пинцетом необходимо захватить паразита как можно ближе к голове и медленно равномерно потянуть вверх, раскачивая. После извлечения следует проверить, цел ли паразит. Если части осталась в коже, то нужно постараться аккуратно извлечь их пинцетом или иглой. Если это не удается, то нужно оставить их в покое, обработать место укуса и руки антисептиком, спиртом или водой с мылом. После удаления клеща надо обязательно обратиться за медицинской помощью", — рассказала врач-эпидемиолог тюменской областной инфекционной клинической больницы.