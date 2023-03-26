Тюменские автоинспекторы уделяют внимание снижению аварийности на дорогах

В Тюменской области Госавтоинспекция вместе с правительством региона, администрациями муниципальных образований, собственниками автомобильных дорог предпринимает меры по уменьшению мест концентрации ДТП в населенных пунктах и на трассах.

Число опасных участков на дорогах Тюменской области, благодаря принимаемым мерам, уменьшается. Так, в 2022-м году в регионе насчитывалось 43 места концентрации дорожно-транспортных происшествий, 5 из них – на федеральных трассах.

Для снижения аварийности на отдельных участках дорог принимаются дополнительные инженерные решения и профилактические меры. Как сообщил руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер, каждый из участков контролируется нарядами ДПС.