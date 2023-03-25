Дмитрий Артюхов инициировал новую меру поддержки детей военнослужащих СВО

О бесплатном проезде в общественном транспорте губернатора попросили матери и жены

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов дал несколько поручений, которые касаются военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Это произошло в рамках выездного Совета глав муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, первое поручение, которое поступило в адрес глав муниципалитетов, касается максимально оперативной организации бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из семей военнослужащих. Об этом главу региона попросили жены и матери бойцов в начале марта. Уже сегодня такая мера поддержки появилась в окружном постановлении.

“Во всех муниципальных образованиях у нас созданы подразделения Комитета семей воинов Отечества. Сейчас это самые близкие люди ко всем семьям, которые 24/7 на связи с родными бойцов. Важно быть с ними в постоянном контакте, работать сообща. В округе уже принято много решений по поддержке наших военнослужащих и их семей, но мы знаем, что всегда есть новые потребности. Я недавно встречался с представителями Комитета и именно там семьи попросили организовать бесплатный проезд детям. Знаю, что в некоторых муниципалитетах мера уже работает. Важно, чтобы на Ямале это было единым решением”, - отметил Дмитрий Артюхов.

Помимо этого, губернатор поручил предусмотреть в летнем благоустройстве во всех населенных пунктах памятные места в честь участников спецоперации. Это могут быть мемориалы, скверы, которые названы именами военных, таблички на их домах. По словам главы Ямала, очень важно, чтобы имена защитников, которые сейчас находятся в зоне СВО, уже демобилизованы и тех, кого уже не вернуть, были увековечены. Их все должны знать и чтить.

К слову, по поручению Дмитрия Артюхова в муниципалитетах ЯНАО назначены кураторы. Они сопровождают семьи участников СВО и вернувшихся домой военнослужащих, помогают в получении полагающихся мер поддержки.