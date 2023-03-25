Врачи из Медгорода помогли тюменцу с онкологией

Мужчина обратился в Медицинский город в 2013. У него обнаружено злокачественное новообразование легких с вторичными изменениями в головном мозге. Аденокарцинома, или железистый рак легких - наиболее распространенная разновидность рака легких. В большинстве случаев прогноз выживаемости пациентов с таким диагнозом неблагоприятный.

Назначенная пациенту схема химиотерапевтического лечения с дальнейшими курсами лучевой терапии сначала смогла стабилизировать заболевание. Но спустя несколько лет опухоль продолжила прогрессировать. Благодаря молекулярно-генетическому исследованию части опухоли, удалось обнаружить редкую мутацию в гене EGFR, которая встречается лишь в 10-30% случаев. Это позволило подобрать высокоэффективную таргетную терапию, которую пациент получал на протяжении многих лет.

"Когда в руках химиотерапевтов появилась таргетная терапия, можно сказать, что мы преодолели рубеж выживаемости пациентов. Казалось бы, простой прием таблеток, не требующий госпитализации в стационар, позволяет пациентам преодолевать пятилетний порог, сохраняя при этом привычный ритм жизни" .— рассказала Лилия Бахова, врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии №2. С

2018 года пациенту была назначена иммунотерапия, которая продолжается по сегодняшний день, сообщила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).