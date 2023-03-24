В Историческом парке Тюмени открылась эксклюзивная олимпийская выставка

В Историческом парке "Россия – Моя история. Тюменская область" прошло торжественное открытие выставки под названием "Путь к Олимпу", посвященной истории олимпийского движения и участию России в Олимпийских играх. Примечательно, что почетными гостями мероприятия стали олимпийцы Елена Вяльбе, Луиза Носкова, Галина Куклева, Владимир Чебоксаров.

Поводом для рождения проекта послужил факт передачи в дар музейному объединению экспонатов из своей личной коллекции Петром Илюхиным. Это медали участников летних и зимних Олимпиад разных лет, а также редкие экземпляры олимпийских знаков начала прошлого века.

"Перенос частной коллекции в Тюменскую область — отличная возможность показать историю олимпийских игр через историю региона и страны. С одной стороны, спорт создает внутренний фундамент. А с другой стороны, всегда позиционирует территорию — регион, город, страну. Проект, созданный музейным объединением, впечатляет", — подчеркнул на открытии заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"В нашей стране не так много музеев, которые хотели бы показать то, что вершилось в области спорта. Но, если мы не знаем свою историю, то у нас не будет возможности создавать будущее. В спорте каждая награда – это отдельная судьба, отдельное достижение конкретного спортсмена, что вызывает любопытство и интерес у любого человека. Молодёжи наверняка будет интересно прикоснуться к спортивной истории", — прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Экспозиция включает в себя несколько залов, в которых на современном мультимедийном оборудовании представлена история олимпийского движения, начиная от первых игр до современных Олимпиад. Особое внимание уделено участию и достижениям России и российских спортсменов. В дальнейшем в рамках этого проекта организаторы планируют провести ряд мероприятий, в том числе встречи с олимпийскими чемпионами разных лет и заслуженными тренерами региона. Посетить выставку можно будет до 11 апреля, вход свободный.