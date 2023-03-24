Детсады и школы Тюмени успешно реализуют образовательные программы для детей с ОВЗ

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В школах и детских садах Тюмени обучается более 8 500 ребят с ОВЗ и свыше 3400 – с инвалидностью, о том, как детям с проблемами адаптации и развития оказывается психолого-педагогическая и медицинская помощи, депутатам гордумы доложили на заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы.

В Тюмени функционируют пять специализированных образовательных организаций. Это начальные школы – детские сады №76 для детей с нарушением зрения и №82 для детей с нарушением опорно-двигательной системы, школа №77 для детей с нарушением слуха. С детьми с умственной отсталостью и с нарушениями в интеллектуальной сфере работают коррекционная школа №2 и школа "Горизонт". В скором будущем здание школы №2 снесут и построят новое, рассчитанное более чем на тысячу учеников. Для выявления нарушений в развитии и их корректировке проводится комплексное обследование детей от 0 до 18 лет. В 2022 году его прошли более 3800 ребят.

Председатель постоянной комиссии Елена Бойко, подводя итоги обсуждению, отметила, что образовательные организации уделяют достаточное внимание воспитанию и обучению детей с особенностями развития, при этом в большинстве случаев проблемы выявляются в раннем возрасте.

"Около 70% детей с проблемами развития и адаптации выявляются в дошкольных учреждениях в возрасте трех-четырех лет. Чем лучше поработать с ребенком в детстве, тем будет больше шансов снять у него тот или иной диагноз, если это возможно. В таком случае это победа не только для учителей, родителей, а для самого ребенка", – отметила председатель постоянной комиссии Елена Бойко.