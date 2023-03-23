Ученик Тюменской ФМШ победил на Всероссийской олимпиаде по французскому языку

12:00 23 марта 2023
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В Российском университете дружбы народов на торжественной церемонии закрытия вручили дипломы Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Победителями стали 16 участников, призерами признаны 87 финалистов.

Тюменскую область представляли два участника: Жан-Франсуа Дюге (ФМШ) и Юлия Киричук (гимназия №21 г. Тюмени).

Успешно выступил и стал призёром Дюге, уже не первый год он радует наставников и родителей своими  высокими результатами.

Победители и призёры заключительного этапа имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

 

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