Ученик Тюменской ФМШ победил на Всероссийской олимпиаде по французскому языку

В Российском университете дружбы народов на торжественной церемонии закрытия вручили дипломы Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Победителями стали 16 участников, призерами признаны 87 финалистов.
Тюменскую область представляли два участника: Жан-Франсуа Дюге (ФМШ) и Юлия Киричук (гимназия №21 г. Тюмени).
Успешно выступил и стал призёром Дюге, уже не первый год он радует наставников и родителей своими высокими результатами.
Победители и призёры заключительного этапа имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.
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