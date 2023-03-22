Участники конкурса "Профессионалы" сделали будки для бездомных собак

преддверии регионального этапа чемпионата "Профессионалы" участники смастерили будки для собак. Студенты передали домики в тюменский приют для бездомных животных "Лучший друг".

Будущие конкурсанты трех компетенций: "Плотницкое дело", "Производство мебели" и "Малярные и декоративные работы" стали участниками социальной акции "Профессионалы – хвостатым". Под руководством своих наставников-экспертов ребята в течение недели с любовью собирали конструкции домиков.

Ученик школы № 40 Тихон Малинин решил поучаствовать в акции для "Лучшего друга", чтобы попробовать что-то новое.

"Я учусь в десятом классе, а в техникуме занимаюсь дополнительно, чтобы закреплять навыки в деревообработке. В акции поучаствовал, потому что стало интересно, что из этого получится, и заодно хотелось помочь собакам", – рассказал Тихон.

Дизайн будок придумали студенты Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Для оформления выбрали основную цветовую палитру чемпионата. Полина Дронова, обучающаяся по направлению "Дизайн", участвует в профессиональном конкурсе не впервые. В этом году девушка усердно тренируется и планирует стать победителем.

А мы напомним, что 27 марта 2023 года стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" Тюменская область – 2023". Участниками конкурса являются студенты среднего профессионального образования и школьники, достигшие возраста 14 лет. Соревнования пройдут в четырех городах: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск.

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