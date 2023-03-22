Историческому парку Тюмени подарят эксклюзивную коллекцию олимпийских медалей

Торжественное открытие выставки "Путь к Олимпу", которая посвящена истории олимпийского движения и участию России в Олимпийских играх, пройдет 23 марта в 15 часов в Историческом парке "Россия – Моя история. Коллекционер-любитель Петр Илюхин передаст в дар экспонаты из своей коллекции - медали участников летних и зимних Олимпиад разных лет, а также редкие экземпляры олимпийских знаков начала прошлого века.

"Я собирал свою коллекцию по всему миру более 7 лет. Для обстоятельности и экспертизы даже обзавелся профессиональным каталогом и ювелирными весами. Теперь самое время придать этой коллекции публичность. Зная, что жители Тюменской области ценят эксклюзивное и оригинальное, а также с гордостью и почтением относятся к спортивной истории своего региона, сомнений в том, куда передать медали, у меня не появилось", – сказал Петр Илюхин.

Также почетными гостями на открытии станут президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, президент Олимпийского совета Тюменской области Луиза Носкова, ветераны тюменского спорта, участники чемпионата России по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в "Жемчужине Сибири".

В павильоне пройдут трансляции, которые расскажут о выдающихся достижениях советских и российских спортсменов, на счету которых большое количество олимпийских медалей. Гости узнают о том, как проходили Олимпийские игры в России в 1980 и 2014 годах, а также кто из наших земляков участвовал и побеждал в них.

В дальнейшем в рамках этого проекта планируют провести ряд мероприятий, в том числе встречи с олимпийскими чемпионами разных лет и заслуженными тренерами региона.