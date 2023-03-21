Участникам "Ступеней" показали, как работают служебные собаки

Фото - пресс-служба ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

В Областном центре профилактики и реабилитации состоялись показательные выступления сотрудников Центра кинологической службы УМВД России по Тюменской области.

Кинологи рассказали подросткам об особенностях дрессировки, продемонстрировали безупречную выучку своих подопечных. Ребята узнали о системе дрессировки служебных собак для обнаружения наркотиков, взрывчатых веществ, поиска людей, охраны общественного порядка, конвоирования.

По словам полицейских, сегодня почти каждое десятое преступление раскрывается при участии служебных собак. Как отметил начальник отделения ЦКС УМВД России по Тюменской области майор полиции Владимир Вешкурцев, эти верные товарищи не раз спасали людей во время спецопераций, с их помощью было обезврежено немало опасных преступников, защищено множество жизней.

Много эмоций у подростков вызвало умение собак определять по запаху спрятанный предмет, преодолевать полосу препятствий и бесстрашие четырехлапых полицейских при задержании условного преступника, которое происходило прямо на их глазах.

Руководитель проекта "Ступени" Татьяна Андруховец подчеркнула, что знакомство воспитанников с представителями различных служб и ведомств положительно влияет на расширение кругозора подростков, помогает в профориентации, воспитывает в них интерес к разным видам деятельности, создает основу для правильных, здоровых увлечений.

Предполагается, что подобные ознакомительные встречи с сотрудниками спецслужб станут регулярными.