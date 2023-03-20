В Тюмени подвели итоги Национальной техолимпиады среди разработчиков интеллектуальных энергосистем

Одно из крупнейших событий в мире инженерных соревнований российских школьников – Национальная технологическая олимпиада по профилю "Интеллектуальные энергетические системы" – завершилось в Тюмени 18 марта. 45 школьников из 11 регионов страны решали сложные задания в области умной энергетики, обеспечивали бесперебойную работу сетей на аппаратно-программном комплексе.

Победу в командном зачете одержали представители Новосибирска: в составе команды "PytonTop" работали Михаил Жеребцов, Денис Изместьев, Максим Мамаев, Дмитрий Санатин, Роман Чечелев. Максим Мамаев, Дмитрий Санатин и Роман Чечелев также возглавили индивидуальный зачёт, став в нем победителями.

Призерами в индивидуальном зачете стали: Григорий Кононов, Егор Светлаков, Евгений Луппов (Киров), Михаил Жеребцов, Денис Изместьев (Новосибирск), Тимофей Комов, Сергей Антонов (Троицк), Андрей Кругликов (Москва).

Финалистам предстояло выполнить и индивидуальную, и командную работу. В предметном туре было необходимо решить задачи по математике и информатике. В командном испытании финалисты создавали умную и самостоятельную энергетическую сеть, которая способна произвести, накопить и выделить именно то количество энергии, которое требуется домам, больницам, заводам. Финалисты работали с комплексами, которые воссоздают реальные условия – изменения освещенности, ветра и других имеющихся факторов.

Руководитель профиля "ИЭС" Михаил Просекин:

НТО не только даёт школьникам возможность получить 100 баллов на ЕГЭ, но и развивает в учащихся мотивацию, навыки коммуникаций в команде, уже в раннем возрасте погружает в передовые инженерные процессы. Ребята показали достаточно хорошие результаты на всех этапах олимпиады, взяли на себя достаточно большой объём работы и решили предлагаемые задачи настолько, насколько это возможно. Такими олимпиадами мы провоцируем молодое поколение на то, чтобы они в будущем внесли свой вклад в развитие и изменение технологического уклада. И, надеюсь, это провокация будет успешна, а через 20-30 лет именно эти ребята будут совершенствовать научную картину мира.

Руководитель центра ТюмГУ "Новое движение" Татьяна Вешкурцева:

В этом году мы совместили мастер-классы, саму олимпиаду и лагерь. Для этого ребята заехали в "Ребячью республику" пораньше, чтобы успеть познакомиться друг с другом и разобраться в механике игры. Мы активно привлекаем внимание учащихся, их родителей и педагогов Тюменской области к НТО.

Впервые в НТО организаторы трека "ИЭС" объединили финалистов и заинтересованных участников. Полуфиналисты могли поработать со стендами-тренажерами, опробовать на себе новый уровень заданий олимпиады, пообщаться с разработчиками профиля и финалистами.

Организатором профиля "Интеллектуальные энергетические системы" является ТюмГУ совместно с разработчиками комплексов – компанией "Полюс-НТ" при поддержке ИЦ "Энерджинет". Новые комплексы этого года разработаны при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям.