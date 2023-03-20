Всероссийскую неделю детской книги отметят в тюменской библиотеке имени Константина Лагунова

В 2023 году Неделя детской книги в России проводится в 80-й раз. С 24 по 31 марта в детской библиотеке им. Лагунова пройдет цикл мероприятий "Слава нашей книге – детской!".

24 марта на торжественном открытии состоится показ короткометражного фильма об истории проведения праздника на основе редких архивных данных. Кроме того, зрителей ждет концерт артистов школы искусств "Гармония". В этот же день желающие смогут посетить литературную викторину "Что читают литературные герои" и выиграть призы.

В программе празднования Недели детской книги в нашем регионе – концерты и театрализованные мероприятия, встречи с писателями, литературные беседы, викторины, конкурсы, игры, мастер-классы. Библиотекари с нетерпением ждут группы школьников и всех гостей на своей площадке.

Подробная программа празднования Недели будет размещена на сайте детской библиотеки им. Лагунова и в социальных сетях. Дополнительно для библиотекарей Тюменской области специалисты Ресурсного центра по развитию библиотек проведут тематические вебинары с региональными авторами в рамках проекта "Знаем! Читали!". Встречи пройдут в онлайн-формате с 27 по 31 марта. К участию приглашаются специалисты муниципальных библиотек. Трансляция мероприятий пройдет на YouTube-канале Тюменской областной библиотеки.

Неделя детской книги берет начало из масштабной встречи писателей и юных читателей 26 марта 1943 года в Москве. В трудный военный год писатель Лев Кассиль вместе с популярными авторами организовали праздник. В большом зале собрали ребят и каждому, кто пришел, подарили книгу. Тоненькая, отпечатанная на серой бумаге книга должна была согреть, вселить силы. Дети уносили книгу, как военный паек, который надо сберечь и растянуть на много дней. И сразу стало понятно, что одного дня мало, с 1944 года праздник стал проходить целую неделю и называться "Неделя детской книги".