Выставка "Миражи" проходит в Тюмени

Абстрактные многослойные картины, наполненные смыслом и яркими красками можно увидеть на выставке современного тюменского художника Максима Родионова.
- Трактовать мои картины можно по-разному. В них есть абсолютно абстрактные люди, а есть мои знакомые, некогда любимые люди. На одной картине изображен любимый музыкант - Роджер Уотерс. На некоторых полотнах присутствует какая-то ассоциация с блюз музыкой, или с какой-то формой хаоса, - рассказывает корреспонденту "Тюменской области сегодня" о замысле работ художник Максим Родионов.
Музей И.Я. Словцова успешно сотрудничает с современными местными художниками. Новые проекты направлены на поддержку молодых живописцев.
На выставке "Миражи" тюменцы смогут погрузиться в творчество популярного современного живописца и увидеть картины с необычными названиями, например: "Деревенщина", "Ведьма", "Необратимость" и другие. Главная "фишка" выставки - всевозможный мерч, в том числе - эскизы татуировок, которые можно примерить на себя.
Выставка будет работать в музее Словцова до 18 июня.
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