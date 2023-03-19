В марте состоялся финал Лиги по интеллектуальным играм

В середине марта состоялся финал Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм. Его победители отправятся на Студенческий и Школьный чемпионаты России.

В интеллектуальных состязаниях сразились 276 человек из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, а также из Упоровского, Ялуторовского и Нижнетавдинского муниципальных районов. В финале встретились 24 школьных и 22 студенческих команды.

Команды сыграли три незачетных дисциплины: "Письменная Командная Своя игра", "Эрудит-квартет" и "Брейн-ринг". Основная дисциплина "Что? Где? Когда?" у школьников состояла из 36 вопросов, а у студентов из — 45. Участников проверяли на знание истории, литературы, искусства и логики.

Победителем Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм этого сезона среди школьных команд стали "Дьявол носит кыштымский трикотаж" (Тюмень); серебряные призеры — "Хламида, нинада!" (Тюмень), третье место у "Языка лося" (Тюмень)

Обладателями первого места среди студентов стали — "Кто? Да. Помогите!" (Тюмень), второе место у "Code:zima" (Тюмень), а бронзовые призеры — "Эвристический аффект" (Тюмень), сообщила Мегатюмень.