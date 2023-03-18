Секретам интернет-безопасности поделились с юными тюменцами

20:47 18 марта 2023
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Сотрудники "Областного центра профилактики и реабилитации" провели интеллектуальную онлайн-игру "Кибер-трек" с подростками, проходящими зимнюю смену на профилактическом проекте "Ступени".

Ребята выполнили ряд заданий, касающихся грамотного пользования "всемирной паутиной". В том числе ребята продемонстрировали умение противодействовать мошенничеству, правильно создавать сложный пароль, грамотно передавать в сети личные данные и заполнять профиль пользователя, сообщила пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации (г. Тюмень).

Также подростки решали проблемы со взломом личных аккаунтов, а также изучали риски, связанные с переходом по непроверенным ссылкам. Благодаря полученным в игровой форме знаниям, юные участники проекта "Ступени" поняли, как действовать в сложных ситуациях.

Теги: безопасность , Интернет
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