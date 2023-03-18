Фестиваль поэзии состоится в Тюмени

Фестиваль поэзии "Капели звонкие стихов" пройдет в Тюмени. Заявки от участников принимают до 22 марта.
Дети и подростки от 4 до 14 лет (три возрастных категории) могут прочитать стихи отечественных авторов, а также собственные.
Произведения не должны содержать политическую, религиозную и другую пропаганду, ненормативную лексику, призывы к национальной и расовой розни. Продолжительность выступление должно быть в пределах трех минут.
Фестиваль организует ДК "Водник", где и пройдет мероприятие 25 марта. Заявки принимают на электронный адрес dkvodnikkonkurs@mail.ru, сообщает Вслух.ру.
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