Фестиваль поэзии состоится в Тюмени

Фестиваль поэзии "Капели звонкие стихов" пройдет в Тюмени. Заявки от участников принимают до 22 марта.

Дети и подростки от 4 до 14 лет (три возрастных категории) могут прочитать стихи отечественных авторов, а также собственные.

Произведения не должны содержать политическую, религиозную и другую пропаганду, ненормативную лексику, призывы к национальной и расовой розни. Продолжительность выступление должно быть в пределах трех минут.

Фестиваль организует ДК "Водник", где и пройдет мероприятие 25 марта. Заявки принимают на электронный адрес dkvodnikkonkurs@mail.ru, сообщает Вслух.ру.