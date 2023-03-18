Тюменцы смогут сыграть в краеведческую игру

Вторая семейная суббота в студии досуга "Семья+" 25 марта состоится в 13:00 в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева. Встречу посвятят Всемирному дню театра и Неделе детской и юношеской книги. Вход свободный без предварительной записи, сообщила культорганизатор учреждения Мария Белоус.

По ее словам, гостей ярким выступлением встретят клоуны и проведут для них интерактив, на котором каждый попробует смоделировать фигуры из специальных воздушных шаров для твистинга.

Участники окунутся в удивительный мир театра на мастер-классе от актера и режиссера Тюменского театра кукол Антона Нестеренко. Он устроит встречу с персонажами любимых детских произведений, но не только на страницах детских книг, а в реальной жизни.

Кроме того, познакомит семьи с особенностями работы актеров кукольного театра, разучит с ними гимнастику для рук. Ребята и взрослые попробуют себя в качестве кукловодов, управляя настоящими театральными куклами. Затем участники прочтут по ролям популярные детские произведения, сообщает Тюменская линия.