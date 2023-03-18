Тюменцы стали больше тратить на платные услуги

В январе 2023 года жители Тюменской области отдали за платные услуги 12 млрд 802,3 млн рублей. Это больше, чем в декабре 2022 - 12 млрд 780,3 млн рублей, сообщает Тюменьстат.

По темпам за год наш регион уступает только Челябинской области, в плюсе также оказалась Курганская область. По сравнению с декабрем немногим выше значение в ХМАО-Югре. Отметим, что только в двух индекс положительный. В других субъектах, по данным Росстата, наблюдалось снижение, сообщает Вслух.ру.

За год в Тюменской области на 58% подорожали услуги зарубежного туризма. Медицинские услуги прибавили в цене на 13,1%. Свыше 12% - услуги в сфере культуры (на 12,7%) и ЖКУ, включая аренду квартир (12,5%).