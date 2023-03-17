Депутаты Гордумы предлагают наградить трех тюменцев за волонтерство и милосердие

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы предлагают поощрить нагрудным знаком "За волонтерство и милосердие" жителей города Александра Сукаченко, Сергея Кудрявцева и Татьяну Водилову, решение по кандидатурам будет принято на заседании думы 30 марта.

Награды предлагается вручить за значительные достижения в добровольческой деятельности.

Александр Сукаченко является руководителем исполнительного комитета Тюменского регионального отделения организации "Офицеры России" и с первых дней спецооперации оказывает помощь жителям Донбасса и мобилизованным землякам. Пять раз лично посещал с гуманитарной миссией Донецк, доставлял медикаменты в лечебные учреждения Донецка, Волновахи, Мариуполя, оказывал адресную помощь военнослужащим, участвовал в организации передачи для нужд армии автомобиля УАЗ, военной амуниции, электрогенераторов, квадрокоптеров и другой техники. В волонтерском центре "Единой России" Александр занимается поддержкой семей военных и мобилизованных тюменцев, сотрудничает с реабилитационным центром "Семья", Тюменским специализированным домом ребенка, спортивно-оздоровительным клубом для инвалидов "Шанс", инклюзивным клубом "Горизонт".

Сергей Кудрявцев, заведующий испытательной лабораторией многопрофильного клинического центра "Медицинский город", является активистом волонтерского центра "Единой России" с 2021 года. Помогает добровольческому проекту "Особое пение" для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, организует субботники, экологические марафоны, дни добрососедства. С 2022 года занимается реализацией проекта "Здоровые соседи", оказывает адресную поддержку семье Приймак, где воспитываются 15 детей. С первых дней СВО Сергей с коллегами ведет сбор гумпомощи для жителей Донбасса и новых регионов России.

Татьяна Водилова более двадцати лет занимается социальными проблемами пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей. С 2014 года она является председателем совета ветеранской организации "Заречное общение", которая объединяет свыше 100 ветеранов труда, детей войны и пенсионеров. Ежегодно вместе с коллегами она поздравляет пожилых тюменцев с праздничными датами, оказывает помощь в получении путевок на санаторное лечение, доставляет продукты питания и лекарства, помогает в решении бытовых вопросов. Как участник и руководитель вокальной группы "Заречная околица" регулярно радует тюменцев концертными программами.

"Еще с начала пандемии и с первых дней специальной военной операции тюменцы показали, что в любой ситуации готовы приходить на помощь. Тысячи горожан влились в масштабное добровольческое движение и систематически оказывают самую разную поддержку: от адресной помощи нуждающимся до реализации социальных проектов и гуманитарных миссий. Их гражданский подвиг заслуживает отдельной благодарности", - сказал председатель комиссии по поощрениям Андрей Голоус.