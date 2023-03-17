Следователи Тюмени организовали проверку по сообщению о непредоставлении жилья ветерану

12:54 17 марта 2023
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка по информации из СМИ о непредоставлении жилья ветерану Афганистана, сообщает СУ СК по ТО.

"Из информационного сообщения следует о том, что ветерану боевых действий в Афганистане из Тюмени 33 года не предоставляют льготное жилье. В настоящее время организованы необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации," - говорится в сообщении.

При проверке будут приняты исчерпывающие меры для защиты и восстановления нарушенных прав ветерана, отмечают в ведомстве. 

Теги: жилье , льготники , проверки , СКР
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