Следователи Тюмени организовали проверку по сообщению о непредоставлении жилья ветерану

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка по информации из СМИ о непредоставлении жилья ветерану Афганистана, сообщает СУ СК по ТО.

"Из информационного сообщения следует о том, что ветерану боевых действий в Афганистане из Тюмени 33 года не предоставляют льготное жилье. В настоящее время организованы необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации," - говорится в сообщении.

При проверке будут приняты исчерпывающие меры для защиты и восстановления нарушенных прав ветерана, отмечают в ведомстве.