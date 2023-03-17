Тюменские школьники могут поучаствовать в исторической игре "1418"

Школьники и студенты 14–18 лет могут принять участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре "1418". Игра посвящена событиям Великой Отечественной войны, которая продолжалась 1418 дней, сообщает депобразования ТО.

Мероприятие пройдет 5 апреля при поддержке Минпросвещения России. Интеллектуальная игра поможет школьникам и студентам в интерактивном формате погрузиться в историю страны военных лет.

Участники должны выполнить различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны.

Для участия в игре команды от трех до десяти человек должны зарегистрироваться на официальном сайте игра-1418.рф. Установлено время начала игры для каждого федерального округа России. Для ребят в Уральском (УФО) и Северо-Западном (СЗФО) федеральных округах – в 11:00.

По завершении игры все участники получат сертификат, командам – победителям в каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы.