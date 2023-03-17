В Тюменской области организуют школу для флагманов допобразования

В Год педагога и наставника в Тюмени 30-31 марта состоится первая флагманская школа управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области".

Флагманская школа – это конкурсная коммуникационная площадка для обмена опытом между командами из разных муниципалитетов, поддержки их дальнейшего развития и распространении лучших практик. Школа позволит создать мотивационную среду для самореализации участников в современном педагогическом сообществе, повысить престиж профессии педагога дополнительного образования.

Мероприятия школы пройдут в очном формате по трем направлениям: "Воспитание детей на основе традиционных ценностей отечественного культурно-исторического наследия", "Динамическое развитие региональной системы дополнительного образования детей", "Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация детей с учетом приоритетов социально-экономического развития региона".

Участниками школы станут управленческие команды из муниципалитетов, в состав каждой будут руководитель Муниципального опорного центра (МОЦ – центр, созданный на базе образовательной организации муниципального образования, осуществляющий организационное, методическое и аналитическое сопровождение системы дополнительного образования детей на территории муниципального образования), представитель методической службы или педагогического сообщества МОЦ, два представителя сферы дополнительного образования.

Работу команд на стратегических сессиях и конкурсных испытаниях будет оценивать экспертный совет, в состав которого войдут представители Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий, государственных структур, региональных органов власти, курирующих деятельность дополнительного образования, педагогического сообщества региона, ведущих образовательных организаций высшего образования, научных, общественных и иных организаций и объединений.

Учредитель школы выступает департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, организатор - Дворец творчества и спорта "Пионер". Школа проводится в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", а также концепции развития дополнительного образования, внедрения целевой модели региональных систем допобразования в Тюменской области.